Индекс Эспрессо: где в Украине самый дорогой кофе

Кофе уже давно стал неотъемлемой частью утренней рутины многих людей. Значительная часть граждан заметили, насколько возросла стоимость этого напитка.

Как выросла цена на кофе

Согласно статистике, средняя цена на стандартную чашку эспрессо в Украине увеличилась с 20,08 гривны в феврале 2022 года до 29,45 гривны в декабре 2023 года. То есть с начала полномасштабного вторжения цена на кофе выросла на 46%.

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Индекс Эспрессо используют для того, чтобы на примере стандартной чашки эспрессо проанализировать как меняется экономическая ситуация в мире. К тому же сравнивая средние значения в отдельных регионах, можно проследить, насколько отличается уровень жизни местного населения.

Последние данные в Украине демонстрируют, что менее всего эспрессо стоит в Хмельницкой области - 20,53 гривны. Больше всех платят за кофе в Запорожской области - 36,93 гривны.

Интересно, что в кофейной столице Украине – Львове, эспрессо в среднем стоит 29,23 гривны, а в Киеве цена держится на уровне – 29,58 гривны. При этом в Киевской области значение чуть выше – 29,61 гривны.

Почему выросла цена на кофе

Нужно понимать, что цена продукта формируется в соответствии со многими факторами. В том числе и стоимостью транспортировки сырья.

Регионы Украины, где наиболее усложненная логистика платят за стандартную чашку эспрессо больше всего. Преимущественно сложности возникают из-за активных боевых действий.

Почему растут цены

В Донецкой области средняя цена за чашку эспрессо 35,49 гривны, в Херсонской – 35,5 гривен.

Больше всего на цены в Украине повлияла значительная инфляция, возникшая после начала полномасштабного вторжения. НБУ продолжает введение реформ для восстановления украинской экономики. Несмотря на замедление темпов инфляции, в 2023 году среднемесячный показатель роста цен составил 0,8%.

Сейчас ситуация усложняется из-за протестов польских дальнобойщиков. В результате забастовки растет импортная доля некоторой продукции.