700 миллионов на поддержку отрасли: почему Трамп решил спасать угольную промышленность США

Президент США планирует выделить 700 миллионов долларов для угольных объектов. Речь идет не только о так называемом возрождении отрасли, а об общей энергобезопасности государства.

Угольная промышленность в США

О том, как Трамп планирует решить энергетические вопросы, пишет Reuters.

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Один из чиновников Белого дома анонимно сообщил изданию, что президент США рассматривает введение поддержки для угольных объектов. Предварительная сумма помощи – 700 миллионов долларов.

В частности известно, что оказать финансовую поддержку Трамп планирует через отдельный механизм. Речь идет об использовании национальных оборонных возможностей времен Холодной войны.

Обратите внимание! Холодная война – это глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и США.

Так, чиновник объяснил, что уже в четверг, 4 июня, Дональд Трамп может объявить о применении Закона об оборонном производстве 1950 года.

Именно этот закон предоставляет президентам широкие полномочия в отношении отраслей промышленности, связанных с нацбезопасностью. В частности это возможности для:

модернизации более десятка угольных электростанций;

строительства терминала экспорта угля на Западном побережье;

выделения корпоративных средств на строительство новых электростанций.

В то же время чиновник акцентировал, что некоторые детали еще могут измениться.

Также есть информация о приблизительном распределении средств:

более 50% из 700 миллионов долларов – на модернизацию 13 угольных электростанций;

185 миллионов долларов – на угольные объекты Аляски, Мэриленда, Западной Вирджинии;

75 миллионов долларов – на экспортный терминал West Gateway в Северной Калифорнии.

Почему именно угольные объекты?

Для администрации Трампа энергетические проблемы являются основными для нацбезопасности. Например, говорится о необходимости поддерживать энергоемкие центры обработки данных с искусственным интеллектом. В частности в Америке стремятся вытеснить других соперников, которые имеют большие запасы ископаемого топлива.

Вместо этого уголь, который когда-то обеспечивал более 50% производства электроэнергии в США, сейчас используется все меньше. Согласно данным Управления энергетической информации США, за последние годы использование угля сократилось до менее чем одной пятой.

Так, производители электроэнергии начали использовать природный газ и возобновляемые источники. Основная причина – возможные риски и влияние ископаемого топлива на климат планеты. В то же время опасения касаются растущей зависимости от глобальных цепей поставок.

Что известно об энергетической ситуации в мире?

После начала войны на Ближнем Востоке, для ряда стран вызовом стали энергетические вопросы. В частности высокие цены на нефть и топливо, а также возможный дефицит ресурсов из-за блокирования Ормуза.

В то же время Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА (Международного энергетического агентства) уже отмечал, что сейчас мир "переживает самый большой кризис энергетической безопасности". В частности это влияет на рынок и инвестиции в отрасли.

В то же время из-за войны в Иране есть риск, что Европа может перейти к кризисному уровню запасов газа. Уже в ближайшие месяцы резервы стран могут сократиться. Даже сейчас резервуары Европы заполнены на 35%. Хотя норма для сезона – 55%.