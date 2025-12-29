Несмотря на обещания Путина: россияне остались без тепла из-за кризиса

В угольной отрасли России стремительно усугубляется кризис. Проблемы настолько серьезны, что некоторые регионы страны остались без отопления в разгар зимних морозов.

Почему регионы России без тепла?

Шесть регионов Якутии остались почти полностью без запасов угля для отопления, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Дефицит угля объясняется долгами коммунальных предприятий и нехваткой средств:

Компании не имеют возможностей рассчитаться с угольными разрезами и перевозчиками, которые осуществляют поставки.

В итоге они вынуждены ждать субсидий из федерального бюджета.

Это происходит при температуре примерно -42 °C и на фоне задержек с теплоснабжением, которые начались еще осенью,

– говорят в ЦПД.

Заметьте! За первые семь месяцев 2025 года угольный сектор российской промышленности удвоил свои убытки по сравнению с 2024 годом. Речь идет о 2,8 миллиарда долларов.

Какова ситуация в угольной отрасли?

Проблемы в Якутии тесно связаны с общим состоянием угольной отрасли России, которая давно переживает кризис, связанный с войной российского диктатора Владимира Путина против Украины, добавляют в ЦПД.

Дело в том, что после полномасштабного вторжения Москва попала под западные санкции и потеряла главные рынки для экспорта угля, прежде всего в Евросоюзе. После этого она попыталась переориентироваться на Азию, но это оказалось нерентабельным:

логистика обходилась слишком дорого;

цены при этом были низкими.

Следствием стало стремительный рост долгов на угольных предприятиях и сокращение производства. Даже крупные компании сократили добычу до минимумов и зафиксировали рекордные убытки.

Совокупные потери в угольной отрасли достигли 263 миллиарда рублей (это сейчас примерно 3,33 миллиарда долларов);

До конца года убытки могут вырасти до 350 миллиардов рублей (это составит около 4,43 миллиарда долларов).

Дефицит бюджетов, долги и сокращение персонала свидетельствуют о глубоком кризисе угольной промышленности. Следствие этой деградации – прямые риски для гражданского населения, которое посреди зимы остается без стабильного тепла,

– отмечают аналитики.

Важно! Сейчас угля в России уже не хватает даже для внутренних потребностей населения. И это при том, что Путин ранее публично обещал спасти отрасль. В частности, в конце 2024 года глава Кремля поручал "в кратчайшие сроки" стабилизировать ситуацию, но с тех пор проблемы на угольных предприятиях только увеличиваются.

Что известно о проблемах на предприятиях?