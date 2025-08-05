Нацполиция разоблачила схему уклонения от налогов. Благодаря мошенническим действиям предприятие "сэкономило" 28,9 миллиона гривен.

Как украинская компания уклонялась от уплаты налогов?

Полиция уже сообщила подозрение главному бухгалтеру этого предприятия. По состоянию на сейчас, известно, что речь идет о производителе мясной продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Как работала эта схема:

главный бухгалтер предприятия искусственно занижал ставку налогообложения доходов компании, которая не является резидентом (это предприятие официально зарегистрировано на Кипре);

при этом постоянного представительства этой компании в Украине нет;

в документах именно эта компания была указана как учредитель украинского производителя мясной продукции.

По официальной информации кипрских компетентных органов, указанная иностранная компания не имеет офисов и фактически не осуществляет деятельности на территории Республики Кипр,

– говорится в расследовании Нацполиции.

Обратите внимание! Злоумышленнику грозит значительный штраф: в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.