Добыча газа в Украине выросла до самого высокого уровня с начала войны

Добыча газа в Украине в октябре 2024 года достигла 1,66 миллиарда кубометров, что является самым высоким показателем с начала войны. Это на 2,3% больше, чем в октябре 2023 года.

Сколько газа добыли в Украине

Среднесуточная добыча составила 53,6 миллиона кубометров, что также является рекордом с февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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За 10 месяцев 2024 года Украина добыла 15,85 миллиарда кубометров газа. Это на 2% больше, чем в 2023 году и на 2,7% больше, чем в 2022 году.

Сколько газа добыли украинские компании:

В октябре 2024 года "Укргаздобыча" увеличила добычу природного газа на 1,6%, до 1,24 миллиарда кубометров. За 10 месяцев 2024 года компания добыла 12,1 миллиарда кубометров .

. "Укрнафта" увеличила добычу газа на 4,6%, до 96,4 миллиона кубометров в октябре. За 10 месяцев 2024 года компания добыла 967 миллионов кубометров .

. Частные компании увеличили добычу на 4,4% по сравнению с прошлым годом, до 324 миллионов кубометров. За 10 месяцев 2024 года они добыли 2,75 миллиарда кубометров.

Общий объем добычи природного газа в Украине за 2024 год может вырасти на 2,2%, или на 420 миллионов кубометров, до 19,1 миллиарда кубометров.

Добыча газа в Украине / Фото: ExPro