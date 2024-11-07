Скільки газу добули в Україні

Середньодобовий видобуток склав 53,6 мільйона кубометрів, що також є рекордом з лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

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За 10 місяців 2024 року Україна видобула 15,85 мільярда кубометрів газу. Це на 2% більше, ніж у 2023 році та на 2,7% більше, ніж у 2022 році.

Скільки газу видобули українські компанії:

У жовтні 2024 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 1,6%, до 1,24 мільярда кубометрів. За 10 місяців 2024 року компанія видобула 12,1 мільярда кубометрів .

. "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6%, до 96,4 мільйона кубометрів у жовтні. За 10 місяців 2024 року компанія видобула 967 мільйонів кубометрів .

. Приватні компанії збільшили видобуток на 4,4% порівняно з минулим роком, до 324 мільйонів кубометрів. За 10 місяців 2024 року вони видобули 2,75 мільярда кубометрів.

Загальний обсяг видобутку природного газу в Україні за 2024 рік може зрости на 2,2% або на 420 мільйонів кубометрів, до 19,1 мільярда кубометрів.

Видобуток газу в Україні / Фото: ExPro