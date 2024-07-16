Укргаздобыча добыла рекордное количество газа в 2024 году

Укргаздобыча установила новый рекорд по добыче газа. За первое полугодие 2024 года компания добыла 6,913 миллиардов кубометров товарного газа.

Сколько скважин открыли в 2024 году

Добыча газа в 2024 году была на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также Экспорт электроэнергии за границу: несколько фактов почему Украина не продает свет

Компания также сообщила, что за это время было пробурено 165 864 метра проходки, превысив прошлогодний показатель на 9 117 метров.

Укргаздобыча ввела в эксплуатацию 41 новую скважину, из которых 14 являются высокодебитными. Например, одна из скважин имеет суточный дебит более 400 000 кубометров.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Сергей Лагно отметил, что эти результаты очень хорошие.

У нас также хорошие показатели по добыче газа и на старых модернизированных скважинах. Укргаздобыча внедряет новые технологии, развивается и шагает в одну ногу с миром,

– объясняет Лагно.

Компания также достигла высоких показателей добычи газа на модернизированных старых скважинах. За первые шесть месяцев 2024 года Укргаздобыча и Укрнафта добыли 7,3 миллиарда кубометров товарного газа, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.