"У нас нет иллюзий": Украина готовится к следующему отопительному сезону

Украина уже начала активно готовиться к следующему отопительному сезону. Сейчас правительство вместе со всеми регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости.

Как Украина готовится к следующему отопительному сезону?

В частности премьер-министр Украины провела совещание с Минразвития, Минэнерго, руководителями ОВА и представителями энергетических компаний по реализации Плана энергетической устойчивости областей, о чем говорится в социальных сетях Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме.

Сейчас ключевые элементы плана содержат следующие пункты:

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;

распределенная тепловая генерация.

По результатам совещания Юлия Свириденко поручила всем структурам разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации.

В частности каждая область должна:

определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты, а также автономного питания; составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона; объявить потребность в оборудовании и финансировании; определить необходимые ресурсы для реализации Плана.

Обратите внимание! Следующая задача – это синхронизация региональных планов с возможностями государства, чтобы обеспечить их своевременную реализацию.

Напомним, что опыт этой зимы должен помочь подготовить решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. Об этом ранее сообщал Владимир Зеленский.

Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне, а каждый город и община, которые не допустили "внутренних катастроф" имеют опыт, который должен учитываться в масштабе страны.

Что еще следует знать о следующем отопительном сезоне?