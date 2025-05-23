В рамках соглашения о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции

В пятницу, 23 мая, Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры для запуска Фонда восстановления Украина–США. Последним шагом является дипломатическая нота от США.

Украина и США официально запустили Фонд реконструкции

Ее лично получила сегодня утром от временной поверенной в делах США Джули Дэвис министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на Свириденко в соцсети Х.

Читайте также Украина завершила процедуры для создания инвестфонда с США и подписала еще 2 соглашения

Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным,

– написала министр экономики.

Она подчеркнула, что переговорная команда выполнила поручение Президента. И благодаря ей создали настоящее партнерство, которое основано на равенстве, уважении к национальным интересам Украины и совместном управлении с Соединенными Штатами.

Фонд является символом долгосрочной стратегической преданности. Вместе Украина и США будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны – на условиях, защищающих наш суверенитет и укрепляющих наше будущее,

– подчеркнула Свириденко.

Важно! Фонд официально запущен.