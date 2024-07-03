В июне Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год

В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, что больше, чем за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тысячи мегаватт-часов. Это самый большой месячный объем импорта за последние десять лет.

Импорт вырос почти в 20 раз

Больше всего электроэнергии импортировано из Венгрии – 357,357 1 тысячи мегаватт-часов. это составляет 42% от общего импорта.

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Из Словакии и Румынии поступило по 17% электроэнергии. То есть 297 тысяч мегаватт-часов из каждой страны. А из Польши – 138,1 тысячи мегаватт-часов, то есть 16%. Меньше всего электроэнергии было импортировано из Молдовы – 66,2 тысячи мегаватт-часов (8%).

Отсутствие экспорта электроэнергии в июне

Импорт в июне вырос почти вдвое, по сравнению с маем 2024 года, когда он составлял 448,2 тысячи мегаватт-часов. А по сравнению с июнем 2023, когда было импортировано 43,7 тысячи мегаватт-часов импорт вырос

В июне экспорт электроэнергии из Украины полностью отсутствовал. В течение этого месяца Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня). Кроме того, 2 и 22 июня Украина отдавала излишки электроэнергии из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.

В течение восьми дней июня Украина также оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тысяч мегаватт-часов электроэнергии.