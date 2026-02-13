Украина ищет ТЭЦ в Восточной Европе: Шмыгаль объяснил план правительства

Сейчас Украина ищет советские теплоэлектростанции и ТЭЦ в Восточной Европе. Если же есть такая возможность, то Киев забирает самое ценное оборудование.

Почему Украина ищет ТЭЦ в Европе?

Часто забирают целые блоки, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Сегодня мы большое внимание уделяем работе с нашими энергетиками. Конечно же, большой запрос есть сегодня на оборудование для ремонтов ТЭС и ТЭЦ. Соответственно, партнеры предоставляют средства, образованный Фонд энергетической поддержки Украины. Данный фонд имеет запросов уже на 1,8 миллиарда евро.

Шмыгаль объяснил, что закупки и ожидания по изготовлению оборудования длится от 4 до 6 месяцев. Поэтому был найден новый подход – создать резерв необходимого оборудования. Таким образом удастся оперативно его заменять, а потом уже вводить в эксплуатацию.

Как рассказал министр, Украина продолжает работу с партнерами по поиску старых электроцентралей и электростанций советского типа в Восточной Европе. Сейчас украинские специалисты проводят оценку, инвентаризацию, анализ оборудования и забирают его целыми блоками

Конкретики я, конечно же, сейчас публично назвать не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются,

– отметил Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Делегация буквально на прошлой неделе закончила визиты в несколько восточноевропейских стран, с которыми будут реализовывать этот план.

Напомним, что Россия активно атаковала ТЭЦ Украины. В частности проблемы возникли с Дарницкой теплостанцией в Киеве.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение в части домов в Дарницком и Днепровском районах. Это более 1 100 многоэтажек.

Специалисты исследовали характер повреждений в результате российских атак. На восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, но если не будет следующих сокрушительных ударов врага. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Что еще известно о ситуации с ТЭЦ?