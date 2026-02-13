Чому Україна шукає ТЕЦ у Європі?

Часто забирають цілі блоки, про що розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Сьогодні ми велику увагу приділяємо роботі з нашими енергетиками. Звісно ж, великий запит є сьогодні на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Відповідно, партнери надають кошти, утворений Фонд енергетичної підтримки України. Даний фонд має запитів вже на 1,8 мільярда євро.

Шмигаль пояснив, що закупівлі та очікування щодо виготовлення обладнання триває від 4 до 6 місяців. Тому був знайдений новий підхід – утворити резерв необхідного обладнання. Таким чином вдасться оперативно його замінювати, а потім вже вводити в експлуатацію.

Як розповів міністр, Україна продовжує роботу з партнерами щодо пошуку старих електроцентралей і електростанцій радянського типу в Східній Європі. Наразі українські спеціалісти проводять оцінку, інвентаризацію, аналіз обладнання та забирають його цілими блоками

Конкретики я, звісно ж, зараз публічно назвати не можу, але у нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються,

– зазначив Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Делегація буквально минулого тижня закінчила візити в декілька східноєвропейських країн, з якими будуть реалізовувати цей план.

Нагадаємо, що Росія активно атакувала ТЕЦ України. Зокрема проблеми виникли з Дарницькою теплостанцією у Києві.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання у частині будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Це понад 1 100 багатоповерхівок.

Фахівці дослідили характер ушкоджень внаслідок російських атак. На відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, але якщо не буде наступних нищівних ударів ворога. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що ще відомо щодо ситуації з ТЕЦ?