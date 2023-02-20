Рассчитываем на многолетнюю программу на 15 миллиардов долларов, – Шмигаль о встрече с главой МВФ

Международный валютный фонд будет способствовать обновлению Украины после российских атак. Он будет оказывать срочную помощь и содействовать реформам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что в Киев приехала команда МВФ с главой Кристалиной Георгиевой.

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"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 миллиардов долларов", – сообщил Шмигаль.

Премьер отметил, что программа с МВФ содержит 2 части. Речь идет о немедленной финансовой поддержке и поддержке структурных реформ.

Встреча Шмыгаля и Георгиевой / Фото с телеграммы Дениса Шмыгаля

Инвестиции, несмотря на войну

С Кристалиной Георгиевой также встретился президент Владимир Зеленский. По его словам, МВФ предоставляет Украине экономическое оружие, чтобы общество и бизнес смогли расти, несмотря на войну.

Очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы. Госпожа Георгиева, спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания, – сказал президент.



Зеленский и Георгиева / Фото Офиса президента

Заявление главы МВФ

По мнению Кристалины Георгиевой, украинские институты продолжают хорошо выполнять свою работу даже в условиях войны. Она отметила, что посетила Ирпень и была поражена, как быстро Украина восстановила социальную инфраструктуру города.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Хотела увидеть это. Если завтра буду говорить с советом директоров МВФ, то скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует несмотря на ужасное нападение" =, – рассказала Георгиева.