Украина увеличила экспорт в Германию: какие страны сейчас главные импортеры
Источник:Тарас Утка
За первые шесть месяцев этого года Украина экспортировала в Германию товары на 1,6 миллиарда евро,. Это свидетельствует о росте экспорта на 20%.
Торговые отношения с Германией
Кроме экспорта, вырос также импорт. В первое полугодие 2024 года Украина импортировала товары из Германии на сумму 3,6 миллиарда евро, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
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Согласно его словам, объемы торговли между Германией и Украиной превысили объемы торговли между Германией и Россией.
Интересно! Экспорт из Германии в Россию уменьшился на четверть до 3,7 миллиарда евро, а импорт товаров из России в Германию упал на 58% и составил 1 миллиард евро.
Для сравнения, в 2021 году экспорт Германии в Россию составил 26 миллиардов евро.
Как изменился экспорт и импорт в другие страны
В первом полугодии 2024 года Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 223 стран мира.
Наибольшая доля в украинском экспорте товаров приходилась на:
- Польшу - 10,4%;
- Испанию - 8,2%;
- Китай - 8,1%.
В импорте наибольшую долю занимали:
- Китай - 19,4%;
- Польша - 10,2%;
- Германия - 7,9%.