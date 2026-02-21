Украина отреагировала на угрозы Венгрии и Словакии относительно энергоснабжения

Украина осуждает ультиматумы и шантаж со стороны Венгрии и Словакии относительно энергоснабжения между странами, считая подобные заявления провокационными и безответственными на фоне российских обстрелов.

Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел Украины.

Смотрите также На фоне отключений света: как украинцы относятся к энергетикам – исследование

Как Украина отреагировала на угрозы относительно света?

В ведомстве отметили, что Украина отвергает давление и ультиматумы венгерского и словацкого правительств, и заметили, что такие угрозы озвучивают на фоне массированных атак России по энергетике и попыток оставить украинцев без света и тепла.

В МИД считают такие действия провокационными, и что они могут навредить энергетической безопасности региона. Там добавили, что это вредит и самим энергетическим компаниям Венгрии и Словакии, которые работают на коммерческой основе.

Отмечается, Украина постоянно информирует Еврокомиссию о повреждении объектов энергетики из-за ежедневных российских обстрелов. О последствиях атак на нефтепровод "Дружба" также сообщили правительства Венгрии и Словакии.