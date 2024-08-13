Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Сегодня Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС. Этот транш был осуществлен в рамках программы Ukraine Facility.

Транш от Ukraine Facility

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство направит недавно полученные 4,2 миллиарда евро на:

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социальные программы;

гуманитарную сферу;

другие важные бюджетные программы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи.

Военные расходы и в дальнейшем финансируются исключительно за счет собственных ресурсов Украины.

Он дополнительно поблагодарил для ЕС за солидарность с Украиной в войне с Россией.