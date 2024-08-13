Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

13 августа 2024, 14:05
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Автор: Татьяна Стельмах

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Денис Шмыгаль

Сегодня Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС. Этот транш был осуществлен в рамках программы Ukraine Facility.

Транш от Ukraine Facility

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство направит недавно полученные 4,2 миллиарда евро на:

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  • социальные программы;
  • гуманитарную сферу;
  • другие важные бюджетные программы.
Напомним! Военные расходы и в дальнейшем финансируются исключительно за счет собственных ресурсов Украины.
 

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи.

Он дополнительно поблагодарил для ЕС за солидарность с Украиной в войне с Россией.