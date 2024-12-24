Замороженные российские активы начали работать на Украину: первый миллиард получен

Украина получила первый транш в размере 1 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Эти средства стали частью инициативы G7.

Первый миллион от замороженных российских активов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила 1 миллиард долларов от США, профинансирован за счет доходов от замороженных российских активов, передает 24 Канал.

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Как сообщил премьер-министр, это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые должны выделить за счет использования замороженных российских активов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

Украинская сторона выразила благодарность американским партнерам и Всемирному банку за важный шаг в достижении справедливости, подчеркнув надежду, что все суверенные российские активы будут конфискованы и использованы для восстановления Украины.