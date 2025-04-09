Украина получила первую партию коксующегося угля из США

После остановки работы Покровской угольной группы, объединявшей единственные в Украине разведанные шахты с коксующимся углем, металлургическая отрасль была вынуждена искать сырье за рубежом. Одним из поставщиков стали США.

Уголь на нужды предприятий

В Украину уже прибыло первое в 2025 году судно с коксующимся углем из США, передает 24 Канал со ссылкой на "Метинвест".

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Полученная партия весом 80 тысяч тонн должна частично покрыть потребности таких предприятий, как "Запорожсталь" и "Каметсталь".

В компании добавили, что планируют ежемесячно импортировать по одному судну с 80 тысячами тонн коксующегося угля из США. Это позволит стабильно обеспечивать работу металлургических предприятий.

Поставки американского угля не только поддерживают производство стали на наших предприятиях в Каменском и Запорожье, но и обеспечивают работой десятки тысяч сотрудников и подрядчиков, сферу логистики, железную дорогу, налоговые поступления в бюджет Украины и значительную часть украинского валютного экспорта,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Почему украинское предприятие остановилось

Работа Покровской угольной группы была приостановлена в январе 2025 года из-за осложнения ситуации на фронте, недостатка электроэнергии и угрозы для безопасности работников. Эти шахты были единственным источником коксующегося угля в Украине – ключевого ресурса для выплавки стали.

Обратите внимание! После остановки предприятия компания начала использовать альтернативные источники поставок. В частности, речь идет об использовании имеющихся запасов, закупку кокса и угля с других рынков, а также увеличение импорта с американского предприятия UCC, из которого уже доставлено первое судно с 80 тысячами тонн сырья.