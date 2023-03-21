ЕС предоставил Украине второй транш на 1,5 миллиарда евро
21 марта 2023, 13:17Читати новину українською
Источник:Урсула фон дер Ляйен
Европейский Союз перевел Украине транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Второй транш Украины получила в рамках макрофинансовой помощи от ЕС на 18 миллиардов евро.
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Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины,
– написала Урсула фон дер Ляйен.
Что этому предшествовало
- 10 декабря 2022 года Совет ЕС поддержал предложение о выделении Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Программа составит 18 миллиардов евро.
- Предполагается, что средства будут поступать в госбюджет в течение 2023 равными частями с учетом выполнения Украиной условий, согласованных сторонами.