ЕС предоставил Украине второй транш на 1,5 миллиарда евро

Европейский Союз перевел Украине транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второй транш Украины получила в рамках макрофинансовой помощи от ЕС на 18 миллиардов евро.

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Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины,

– написала Урсула фон дер Ляйен.

Что этому предшествовало

10 декабря 2022 года Совет ЕС поддержал предложение о выделении Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Программа составит 18 миллиардов евро.

Предполагается, что средства будут поступать в госбюджет в течение 2023 равными частями с учетом выполнения Украиной условий, согласованных сторонами.

17 января Украина получила первый транш в размере 3 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи.