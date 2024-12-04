Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных активов России: Блинкен озвучил сроки

В ближайшие недели Украина получит новую финансовую помощь от партнеров. Ее выделят из замороженных российских активов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, передает 24 Канал.

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Украина получит 50 миллиардов долларов

США и ЕС в ближайшие недели передаст Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных российских активов. Сейчас партнеры Украины скоординировали план по быстрой передаче средств.

Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в последующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на определенное время в следующем году,

– сообщил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что партнеры Украины продолжают работать, чтобы убедиться, что наша страна имеет все необходимые ресурсы и деньги, необходимые для поддержки экономики и обороны. Говорится также и о боеприпасах, ПВО, ракетах, бронетехники.

По словам Блинкена, сейчас союзники прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым на несколько месяцев вперед.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что около миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов пойдет на производство украинского оружия. Говорится непосредственно о поддержке отечественной оборонной промышленности.