Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Україна отримає 50 мільярдів доларів

США та ЄС найближчими тижнями передасть Україні 50 мільярдів доларів. Їх виділять за рахунок заморожених російських активів. Наразі партнери України скоординували план щодо швидкої передачі коштів.

Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати 50 млрд доларів, які підуть в Україну. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час наступного року,

– повідомив Блінкен.

Крім того, держсекретар США наголосив, що партнери України продовжують працювати, щоб переконатися, що наша країна має усі необхідні ресурси та гроші, необхідні для підтримки економіки та оборони. Мовиться також і про боєприпаси, ППО, ракети, бронетехніку.

За словами Блінкена, наразі союзники докладають максимальних зусиль, щоб забезпечити Україну усім необхідним на кілька місяців наперед.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що близько мільярда євро з доходів від заморожених російських активів піде на виробництво української зброї. Мовиться безпосередньо про підтримку вітчизняної оборонної промисловості.