Использование замороженных российских активов: Украина получит кредит от Японии
Источник:Kyodo
Япония планирует предоставить Украине заем на 3,3 миллиарда долларов. Эти средства будут получены из процентов, полученных от замороженных российских активов.
Помощь Украине от G7
Как сообщается, эти средства будут выделены в рамках поддержки, которую члены G7 предоставят Украине, используя проценты от российских суверенных активов, замороженных в рамках санкций против России.
Читайте также: Несколько десятков миллиардов долларов: сколько Украине дали соглашения по безопасности с партнерами
Напомним, что участники G7 договорились о финансовой помощи на саммите в Италии, в июне этого года, и уже запланировали выделить 50 миллиардов долларов для поддержки Украины. Ожидается, что США и ЕС предоставят по 20 миллиардов долларов, а в свою очередь Япония, Великобритания и Канада разделят остальные 10 миллиардов долларов между собой.Заметьте! G7 намерена начать проект уже до конца этого года.
Впрочем, маловероятно, что Франция, Германия и Италия присоединятся к программе кредитования, поскольку Европейский Союз уже имеет аналогичную инициативу поддержки.