Украина получила почти 600 миллионов долларов: эти средства будут направлены на важные социальные программы
Государственный бюджет Украины получил почти 600 миллионов долларов международного финансирования для поддержки социальных выплат. Средства будут направлены на помощь наиболее уязвимым категориям граждан в рамках совместного проекта с Всемирным банком.
Украина получила финансирование на социальную поддержку граждан
В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 миллионов долларов США для финансирования социальных выплат, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Финансирование предоставил Международный банк реконструкции и развития в рамках проекта SPIRIT. Общий объем этой программы составляет 880 миллионов долларов.
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Из полученной суммы 300 миллионов долларов направлены на поддержку японских гарантий, еще 298,75 миллиона долларов – на обеспечение двусторонних гарантий правительства Великобритании.
Согласно условиям проекта, украинское правительство выполняет необходимые требования для получения финансирования. Ожидается, что программа позволит оказать поддержку более чем 1 миллиону украинцев, нуждающихся в социальной помощи.
Средства пойдут на финансирование 18 направлений социальных выплат, которые осуществляются из государственного бюджета и не связаны с военными расходами. Среди них – помощь семьям с детьми, поддержка детей с тяжелыми заболеваниями, выплаты детям-сиротам и детям, воспитывающимся в приемных семьях или детских домах семейного типа.
Также финансирование охватывает помощь людям с инвалидностью, многодетным семьям, оплату услуги "муниципальная няня", поддержку ухода за ребенком до достижения им одного года и программу "еЯсла".
Обратите внимание! Эксперты отмечают, что привлечение международного финансирования в социальную сферу помогает Украине сохранять стабильность выплат в период значительной нагрузки на государственный бюджет. В то же время такие программы остаются важным инструментом поддержки населения и позволяют направлять внутренние ресурсы на другие критически важные нужды.
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