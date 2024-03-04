Украина прошла отопительный сезон на собственном газе: Шмыгаль объяснил, благодаря чему

Следовательно, Украина сделала еще один важный шаг в обеспечении энергетической устойчивости. При этом, потребление газа населением было обеспечено в полном объеме.

Благодаря чему это удалось

Два параметра позволили пройти в Украине этот отопительный сезон на газе собственной добычи. Об этом во время пресс-конференции сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Речь идет об увеличении количества скважин и сокращении промышленного производства из-за потери крупных предприятий.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины "Укргаздобыча", структурное подразделение "Нафтогаза", в прошлом году запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, часть из которых является чрезвычайно мощными. Это первый фактор. И второй параметр, к сожалению, это потеря территорий вместе с крупными промышленными предприятиями, то есть потеря производственного потребления.

Каким было потребление газа населением

Денис Шмыгаль также подчеркнул, что потребление газа населением не сократилось и было обеспечено в полном объеме.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Потребление населением сохранилось практически на таком же уровне и, соответственно, было обеспечено "Нафтогазом" в полном объеме. Плюс все потребности украинской промышленности, украинского бизнеса на этот момент также были обеспечены.

А в "Нафтогазе" также заявили, что Украина в этом году впервые прошла отопительный сезон только на добыче собственного газа. В 2023 году удалось добыть более 1 миллиарда кубометров природного газа.

В 2023 году уровень потребления газа в Украине составил 19,8 миллиарда кубометров. Газодобывающие компании должны в 2024 году обеспечить такой же уровень добычи газа.