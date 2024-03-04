Завдяки чому це вдалося

Два параметри дозволили пройти в Україні цей опалювальний сезон на газі власного видобутку. Про це під час пресконференції повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Мова йде про збільшення кількості свердловин та скорочення промислового виробництва через втрату великих підприємств.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України "Укргазвидобування", структурний підрозділ "Нафтогазу", торік запустив в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких є надзвичайно потужними. Це перший фактор. І другий параметр, на жаль, це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання.

Яким було споживання газу населенням

Денис Шмигаль також підкреслив, що споживання газу населенням не скоротилося і було забезпечено у повному обсязі.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Споживання населенням збереглося практично на такому ж рівні і, відповідно, було забезпечено "Нафтогазом" у повному обсязі. Плюс всі потреби української промисловості, українського бізнесу на цей момент також були забезпечені.

А в "Нафтогаз" також заявили, що Україна цьогоріч вперше пройшла опалювальний сезон лише на видобутку власного газу. У 2023 році вдалося видобути понад 1 мільярд кубометрів природного газу.

Зауважте! У 2023 році рівень споживання газу в Україні склав 19,8 мільярда кубометрів. Газовидобувні компанії мають у 2024 році забезпечити такий самий рівень видобутку газу.