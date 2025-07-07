Украина может ввести санкции против китайских компаний, помогающих России с дронами

Украинские власти изучают возможность введения санкций против компаний из КНР, которые поставляют детали для российских дронов. Киев собирает информацию о производстве беспилотников в России и передает ее китайской стороне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, который передают корреспонденты Суспильного.

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Какой шаг рассматривает украинская власть

По словам Власюка, наблюдается тенденция России к увеличению производства вооружений, что не было бы возможным без поставок из Китая. Киев, свою очередь, собирает и передает эту информацию китайской стороне. Однако ответа, почему Пекин не запрещает экспорт в Россию – нет.

У Китая есть уважение к санкциям, в том числе и украинским. Ведь после того, как Украина вводит их, наши партнеры могут сделать аналогичные шаги,

– сказал Власюк.

Чиновник подчеркнул, что даже санкции от небольшого количества стран могут сделать китайские компании "токсичными", то есть в дальнейшем с ними никто не будет работать. По мнению Власюка, это поможет сделать невозможным, или по крайней мере уменьшить экспорт российскому военно-промышленному комплексу соответствующих деталей.

"В дальнейшем Украина будет просить международных партнеров вводить санкции против всех производителей и поставщиков критических компонентов, материалов и средств производства", – заявил украинский чиновник.