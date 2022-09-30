Как бы цинично это ни звучало, Украина возобновит торговлю с Россией, – экономист

В Украине было принято постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Теперь экспорт в страну-агрессору не возможен. Будет ли Украина торговать с Россией после войны, читайте в материале.

Данное постановление о запрете экспорта будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения страной-агрессорой недружественных действий против Украины.

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Что будет с торговлей Украины и России

Украина преимущественно импортировала из России либо полуфабрикаты, либо сырье. Это касается газа, нефтепродуктов, разных материалов, минудобрений. А вывозила химическую продукцию, чёрные металлы и прочее. Однако на сегодняшний день торговые отношения Украины и России во время полномасштабной войны не возможны. Как следствие, правительство приняло постановление о запрете экспорта, а что касается импорта, то сейчас не существует точки, с которой можно было бы его принять.

Как рассказал 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, по окончании боевых действий есть вероятность, что торговый аппарат с Россией начнет восстанавливаться.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Если бы это цинично не звучало, но я уверен, как только основные боевые действия закончатся, начнет восстанавливаться торговый аппарат с Россией. Потому что будет продукция, в которой мы будем нуждаться в России, и наоборот. Если это будет делаться не напрямую, это будет делаться через Белоруссию, Казахстан, Грузию. Бизнес будет искать, как заработать.

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Российский газ под вопросом

Еврокомиссия предлагает ограничить цены на сделки с российским газом. Точный ценовой уровень каких-либо ограничений не указан. Таким образом, импортеры оставят право продавать газ страны-агрессорки любой ценой, как только он окажется в пределах единого рынка.

Предложение об ограничении доходит и до цен на газ, который используется непосредственно для производства электроэнергии. В Еврокомиссии объясняют, что это снизит влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию.

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