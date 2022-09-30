Дана постанова про заборону експорту діятиме до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування країною-агресоркою недружніх дій проти України.

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Що буде з торгівлею України та Росії

Україна переважно імпортувала з Росії або напівфабрикати, або сировину. Це стосується газу, нафтопродуктів, різних матеріалів, міндобрив. А вивозила хімічну продукцію, чорні метали та інше. Проте, на сьогодні торгові відносини України та Росії під час повномасштабної війни не можливі. Як наслідок, уряд прийняв постанову про заборону експорту, а щодо імпорту, то зараз не існує точки, з якої можна б було його прийняти.

Як розповів 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, після закінчення бойових дій є ймовірність, що торговий апарат з Росією почне відновлюватися.

Борис Кушнірук Економічний експерт Якби цинічно це не звучало, але я впевнений, як тільки основні бойові дії закінчаться, почне відновлюватися торговий апарат з Росією. Бо буде продукція, яку ми потребуватимемо з Росії, й навпаки. Якщо це буде робитися не напряму, то це робитиметься через Білорусію, Казахстан, Грузію. Бізнес буде шукати як заробити.

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Російський газ під знаком питання

Єврокомісія пропонує обмежити ціни на операції з російським газом. Точний ціновий рівень будь-яких обмежень не вказаний. Таким чином, імпортери залишать право продавати газ країни-агресорки за будь-яку ціну, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Пропозиція про обмеження сягає й цін на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. У Єврокомісії пояснюють, що це зменшить вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію.

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