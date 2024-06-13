Украина впервые согласовала прямые поставки природного газа из США

Украинская компания ДТЭК заключила первое прямое соглашение на поставку американского газа, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России. Поставки должны стартовать уже в этом году.

Первая прямая газовая сделка с США

Несмотря на то, что Европа уже является крупнейшим получателем американского газа, Украина ранее не покупала его напрямую.

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Американский газовый экспортер Venture Global начнет отгружать трансатлантические грузы украинской компании уже в этом году.

Это первая значительная сделка на поставку сжиженного природного газа в Украину. Она направлена на укрепление энергетической безопасности Украины и уменьшение энергетического влияния Москвы в Восточной Европе.

Благодаря этой знаковой сделке мы поможем укрепить безопасность поставок природного газа в Украину, способствовать дальнейшему восстановлению и экономическому росту в регионе, а также дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности,

– заявил генеральный директор Venture Global Майк Сабель.

По словам аналитиков, это соглашение совпадает с активизацией российских атак на газохранилища и электроэнергетическую инфраструктуру Украины, что подчеркивает насущную потребность в усилении и диверсификации энергоснабжения страны.

Когда начнутся закупки газа

Сообщается, что крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, ДТЭК, начнет покупать определенное количество СПГ в Venture Global в конце этого года и будет продолжать до конца 2026 года.

Venture Global из Арлингтона, штат Вирджиния, планирует отправлять грузы из Мексиканского залива США в порты Европы, включая Грецию, которые имеют трубопроводное сообщение с Украиной.

Эта сделка по поставкам СПГ может помочь Украине, забив последний гвоздь в гроб российского газового доминирования в стране и в регионе в целом.