Украина ввела санкции против Ирана, которые синхронизированы с ЕС, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полной синхронизации Украины с 13-м и 14-м пакетами санкций Европейского Союза. Эти санкции в частности касаются Ирана.

Зеленский заявил об этом в вечернем обращении 29 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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Украина вводит санкции против Ирана

Украина присоединилась к европейским санкциям против режима в Иране, который причастен как к производству оружия и репрессий внутри страны.

Это один из самых жестоких режимов в мире – неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык,

– отметил Зеленский.

Президент призвал украинские институты к быстрой реализации санкционной политики. Он отметил, что ограничения должны стать одним из главных инструментов давления на Россию, чтобы сузить ее возможности для ведения войны.

Зеленский также анонсировал на следующей неделе новые совместные с международными партнерами шаги в поддержку обороноспособности Украины.