Вы могли не знать этого раньше: как украинцам избежать долгов за коммунальные услуги

Несмотря на полномасштабное вторжение России, украинцы должны платить за коммунальные услуги. Однако существуют случаи, когда человек может обратиться к поставщику и попросить приостановить начисление услуг.

Как избежать долгов за коммуналку

Это возможно, если человек отсутствует в квартире более 30 дней подряд, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Чтобы избежать долгов за коммуналку, человеку следует подать заявление (это можно сделать как в электронном формате, так и просто отправить по почте) и ряд документов:

справку о пересечении границы;

документы, подтверждающие повреждение жилья в результате боевых действий;

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или другой документ, свидетельствующий о фактическом отсутствии жильца.

Важно! Начисления за обслуживание многоквартирного дома и отопление продолжатся даже при отсутствии жильца в квартире.