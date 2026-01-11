Полезный прибор для украинцев с газовыми плитами: сколько стоит

Для пользователей газовых плит в "Нафтогазе" рекомендуют приобрести специальный прибор, который будет измерять качество воздуха в доме или квартире. Дело в том, что с помощью этого прибора удастся обнаружить утечку газа.

Какой пример стоит установить украинцам?

Прибор пригодится как для потребителей трубопроводного газа, так и баллонного, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Читайте также Проблемы с оплатой за газ: кому грозят долги несмотря на платежи

Работа устройства заключается в том, что анализировать воздух в помещении. В случае, когда уровень газа становится опасным, стабилизатор газа выдает громкое звуковое оповещение.

Основная часть детектора угарного газа – чувствительный элемент. Он определяет наличие в воздухе монооксида углерода, и в случае его обнаружения оповещает об этом. Элемент реагирования на утечку может быть разным и зависит от модели сигнализатора,

– объясняют в статье.

Кроме того, некоторые модели прибора даже могут автоматически перекрывать подачу газа, или активировать вентиляцию.

По стоимости, то она зависит от бренда устройства. В общем цена установлена в диапазоне от 1 679 гривен до более 2 800 гривен. Однако есть модели, которые достигают и почти 4 000 гривен.

Важно! Сигнализаторы газа нужно установить в каждой комнате, где расположена газовая техника и оборудование. А находиться он должен на потолке – в 30 сантиметрах от стены.

Как можно подавать по-новому показатели газа?

С декабря 2025 года в Украине заработало новое мобильное приложение "Куб", где можно передавать показатели газового счетчика, сообщили в "Нафтогазе".

В приложении пользователи могут вести учет и отправлять показания для нескольких адресов одновременно,

Оповещения в приложении могут напоминать о необходимости передачи показаний и оплату счетов.

В целом сроки представления показателей не изменятся. Они традиционно остаются с 1 по 5 число каждого месяца, а если оплатить до 15 числа, то можно получить скидку до 1% на следующую платежку.

Каковы тарифы на газ в Украине в 2026 году?