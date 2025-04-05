Украинцы могут получить компенсацию за разрушенный дом

В Дії появилась новая опция –єВідновлення. Она позволяет подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.

Как получить средства на восстановление

Эта услуга доступна для граждан, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаила Федорова.

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Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Расширили услугу для украинцев, которые потеряли жилье из-за действий врага. Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий.

Полученные деньги можно потратить на:

разработку проектной документации,

закупку строительных материалов,

оплату строительных работ.

Чтобы подать заявку, нужно:

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать єВідновлення. Выбрать опцию "Выплата на строительство" – "Подробнее". Ознакомиться с деталями, выбрать объект для строительства и подтвердить. Выбрать счет для выплаты, проверить личные данные и отправить заявку.

Обратите внимание! Первые 600 семей получат средства для восстановления своих домов уже на этой неделе.