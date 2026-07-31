Уже последний день: украинцам сообщили новости о "Нацкешбеке"

В пятницу, 31 августа, заканчивается последний день, когда украинцы могут потратить "Национальный кэшбэк". Дело в том, что апрельская выплата завершает первый этап программы.

Что украинцам следует сделать до 1 августа

Уже с 1 августа неиспользованные средства вернутся в Государственный бюджет, что сообщили в "Дії".

В то же время действие программы "Национальный кэшбэк" не прекращается. В августе украинцам следует ожидать выплаты за май.

Потратить "Нацкешбек" можно:

на пожертвования Вооруженным Силам и благотворительным фондам;

оплату коммунальных услуг;

покупку украинских книг, лекарств, продуктов;

оплату почтовых услуг и т. д.

Напомним, что апрельскую выплату начали начислять 3 июля. Вместе с ней поступил и кэшбэк на топливо

Его следует потратить до 31 июля включительно. В противном случае деньги вернутся в государственный бюджет.

Напомним, что кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы можно будет использовать до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение. Но не позднее 30 апреля 2028 года.

В частности, финансирование "Национального кэшбэка" существенно увеличили. Также известно, что правительство пока не планирует закрывать "Нацкэшбэк".