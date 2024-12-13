Украинцам раздадут еще по 900 гривен: на что можно направить средства

Кабинет Министров Украины запускает новую программу, в рамках которой все граждане в возрасте от 18 лет получат 908 гривен для покупки книг. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал эту инициативу во время правительственного заседания.

Для чего выделят средства

Программа направлена на поддержку украинского книгоиздательства и популяризацию чтения на украинском языке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Деньги будут предоставлены в виде специальной карточки, которую можно будет использовать для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке.

Шмыгаль подчеркнул важность этой инициативы в условиях войны, когда Россия пытается уничтожить украинскую культуру, в частности бомбит типографии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На следующей неделе мы запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском. В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру – это важный элемент поддержки.

Программа "Зимняя еПоддержка"

Ранее правительство инициировало программу "Зимняя еПоддержка", предусматривающую предоставление единовременного пособия в размере 1000 гривен всем гражданам Украины. Программа включает детей, которые находятся на территории страны, за исключением временно оккупированных территорий.

Для получения средств нужно подать заявление в период с декабря 2024 года до января 2025 года. Деньги будут зачислены на карточку "Национального кешбэка".

К слову! Программа "Зимняя еПоддержка" инициирована президентом Украины и имеет целью поддержку граждан в зимний период.