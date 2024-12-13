Для чого виділять кошти

Програма спрямована на підтримку українського книговидавництва та популяризацію читання українською мовою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Гроші будуть надані у вигляді спеціальної картки, яку можна буде використати для придбання книг, виданих в Україні українською мовою.

Шмигаль підкреслив важливість цієї ініціативи в умовах війни, коли Росія намагається знищити українську культуру, зокрема, бомбить друкарні.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру – це важливий елемент підтримки.

Програма "Зимова єПідтримка"

Раніше уряд ініціював програму "Зимова єПідтримка", що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень усім громадянам України. Програма включає дітей, які перебувають на території країни, за винятком тимчасово окупованих територій.

Для отримання коштів потрібно подати заяву в період з грудня 2024 року до січня 2025 року. Гроші будуть зараховані на картку "Національного кешбеку".

До слова! Програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом України та має на меті підтримку громадян у зимовий період.