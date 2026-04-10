Десятки тысяч украинцев остались без пенсии: что происходит с выплатами

Сейчас 169 тысяч украинцев до сих пор остаются без пенсионных выплат. Причиной являются сложные процедуры и отсутствие взаимодействия между государственными реестрами.

Почему украинцы массово остаются без пенсий?

На ситуацию пожаловался уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец, который подробно объяснил ситуацию в своих социальных сетях.

Дмитрий Лубинец уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Знаете, как Министерство социальной политики, семьи и единства отреагировало на мое февральское официальное представление, которое я лично передавал? В ответ получил лишь отчет об "успешной информационной кампании". Между тем тысячи украинцев до сих пор месяцами остаются без законных пенсий из-за сложных процедур и отсутствия взаимодействия между государственными реестрами.

Он пояснил: задержки возникают не из-за работы Пенсионный фонд. Причиной таких событий является отсутствие соответствующих решений на уровне правительства и профильного Министерства.

В частности официальные данные ПФУ, как привел Лубинец, свидетельствуют:

в конце 2025 года пенсии получали более 1 033 574 человек;

но по состоянию на 1 апреля 2026 года – только 989 479.

Обратите внимание! Более 169 тысяч граждан фактически остались без пенсионных выплат в апреле. И среди них – пожилые люди, ветераны, лица с инвалидностью и тому подобное.

Призываю родственников тех, кто по разным причинам не смог лично обратиться, помочь им пройти видеоидентификацию и восстановить выплаты!

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он добавил: 70% обращений в офис Омбудсмена поступают от ВПО, которые живут на подконтрольной Украине территории. Они официально зарегистрированы и присутствуют в базах ВПО, но Пенсионный фонд их "не видит", пока человек лично не подаст бумажное заявление.

Моя позиция четкая: отсутствие своевременных решений профильного Министерства заставляет людей самостоятельно преодолевать бюрократию. 169 тысяч украинцев ждут свои законные деньги, а не очередную отписку!

– подытожил Лубинец.

Напомним! В январе уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека уже заявлял, что более 1,3 миллиона пенсионеров со статусом ВПЛ массово остались без пенсий.

