Почему нет пенсии, несмотря на прохождение идентификации?
Пенсионеры с ВОТ должны предоставить подтверждение об отсутствии выплат от России. Время подачи продлено до 1 апреля 2026, сообщается в постановлении Кабмина от 3 февраля 2026 года №126.
Обратите внимание! Это подтверждение должны предоставлять, как пенсионеры, находящиеся на ВОТ, так и те, что выехали из этих населенных пунктов.
3 февраля 2026 года Правительство приняло решение № 126, которым внесены изменения в предыдущий документ. И теперь пенсионеры, которые прошли видеоидентификацию, имеют срок до 1 апреля текущего года, чтобы сообщить о неполучении средств от государства-агрессора,
– указывает ПФУ.
Способы, чтобы подтвердить неполучение денег от России есть разные, сообщает Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн, в частности:
- обратившись лично в сервисный центр ПФУ;
- с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.
Как подтвердить неполучение средств от России через ПФУ:
- авторизуйтесь в веб-портале ПФУ;
- выберите раздел "Дистанционное информирование";
- поставьте соответствующую отметку и специалист ПФУ получит уведомление об изменениях.
Что важно знать об идентификации?
Идентификация – это обязательная процедура. Благодаря ей, происходит подтверждение, что именно лицо, которому назначаются пенсионные выплаты, их получает. Таким образом ПФУ противодействует мошенничеству.
В начале 2026 года лица, которые не прошли идентификацию, автоматически перестали получать выплаты. Исправить эту ситуацию возможно, обратившись в ПФУ.
Проходить идентификацию можно онлайн и оффлайн. В частности, через видеоконференцию, в отделении Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ. Также это реально сделать и за рубежом. Для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение Украины.