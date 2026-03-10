Почему нет пенсии, несмотря на прохождение идентификации?

Пенсионеры с ВОТ должны предоставить подтверждение об отсутствии выплат от России. Время подачи продлено до 1 апреля 2026, сообщается в постановлении Кабмина от 3 февраля 2026 года №126.

Обратите внимание! Это подтверждение должны предоставлять, как пенсионеры, находящиеся на ВОТ, так и те, что выехали из этих населенных пунктов.

3 февраля 2026 года Правительство приняло решение № 126, которым внесены изменения в предыдущий документ. И теперь пенсионеры, которые прошли видеоидентификацию, имеют срок до 1 апреля текущего года, чтобы сообщить о неполучении средств от государства-агрессора,

– указывает ПФУ.

Способы, чтобы подтвердить неполучение денег от России есть разные, сообщает Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн, в частности:

обратившись лично в сервисный центр ПФУ;

с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подтвердить неполучение средств от России через ПФУ:

авторизуйтесь в веб-портале ПФУ;

выберите раздел "Дистанционное информирование";

поставьте соответствующую отметку и специалист ПФУ получит уведомление об изменениях.

Что важно знать об идентификации?