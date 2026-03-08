Отличается ли пенсионный возраст для женщин и мужчин?

Сегодня в Украине пенсионный возраст для женщин и мужчин является одинаковым. Согласно действующему законодательству, право на пенсию по возрасту возникает в 60 лет, пишет Пенсионный фонд.

Однако сам факт достижения этого возраста не гарантирует автоматического назначения выплат, поэтому ключевым фактором остается продолжительность страхового стажа.

Дело в том, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек не имеет такого стажа, пенсия может быть назначена позже.

В частности, закон предусматривает следующие варианты:

в 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – при наличии от 23 лет стажа;

в 65 лет – если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Таким образом, реальный возраст выхода на пенсию для многих граждан фактически зависит не только от возраста, но и от количества лет официальной занятости и уплаты взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Как менялся пенсионный возраст для женщин?

Еще пятнадцать лет назад ситуация была другой. До проведения пенсионной реформы пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, тогда как для мужчин он был установлен на уровне 60 лет.

После принятия пенсионной реформы в 2011 году началось постепенное повышение пенсионного возраста для женщин. Его увеличивали поэтапно, аж на шесть месяцев ежегодно.

Справочно: Этот процесс длился десять лет. В результате с 2011 до 2021 года пенсионный возраст для женщин постепенно вырос с 55 до 60 лет. С 1 апреля 2021 года он окончательно был уравнен с пенсионным возрастом мужчин.

Имеют ли матери право на досрочную пенсию?

В отдельных случаях законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для женщин. Такие нормы прописаны в статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, женщины, которые воспитали пятерых или более детей до шестилетнего возраста, могут оформить пенсию раньше – в 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа.

Аналогичное право имеют женщины, которые воспитали ребенка с инвалидностью до шести лет. Для них также предусмотрена возможность оформить пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

В то же время женщины, имеющие троих детей, не получают отдельных льгот по возрасту выхода на пенсию. Для них действуют общие правила пенсионной системы.

Что еще изменилось в пенсионной системе за эти годы?