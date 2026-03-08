Чи відрізняється пенсійний вік для жінок та чоловіків?

Сьогодні в Україні пенсійний вік для жінок і чоловіків є однаковим. Відповідно до чинного законодавства, право на пенсію за віком виникає у 60 років, пише Пенсійний фонд.

Однак сам факт досягнення цього віку не гарантує автоматичного призначення виплат, тому ключовим фактором залишається тривалість страхового стажу.

Річ у ті, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина не має такого стажу, пенсія може бути призначена пізніше.

Зокрема, закон передбачає такі варіанти:

у 60 років – за наявності не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – за наявності від 23 років стажу;

у 65 років – якщо страховий стаж становить не менше 15 років.

Таким чином, реальний вік виходу на пенсію для багатьох громадян фактично залежить не лише від віку, а й від кількості років офіційної зайнятості та сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Як змінювався пенсійний вік для жінок?

Ще п’ятнадцять років тому ситуація була іншою. До проведення пенсійної реформи пенсійний вік для жінок становив 55 років, тоді як для чоловіків він був встановлений на рівні 60 років.

Після ухвалення пенсійної реформи у 2011 році почалося поступове підвищення пенсійного віку для жінок. Його збільшували поетапно, аж на шість місяців щороку.

Довідково: Цей процес тривав десять років. У результаті з 2011 до 2021 року пенсійний вік для жінок поступово зріс з 55 до 60 років. З 1 квітня 2021 року він остаточно був зрівняний з пенсійним віком чоловіків.

Чи мають матері право на дострокову пенсію?

В окремих випадках законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для жінок. Такі норми прописані у статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, жінки, які виховали п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку, можуть оформити пенсію раніше – у 50 років, за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Аналогічне право мають жінки, які виховали дитину з інвалідністю до шести років. Для них також передбачена можливість оформити пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Водночас жінки, які мають трьох дітей, не отримують окремих пільг щодо віку виходу на пенсію. Для них діють загальні правила пенсійної системи.

Що ще змінилося у пенсійній системі за ці роки?