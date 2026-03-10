Чому немає пенсії, попри проходження ідентифікації?

Пенсіонери з ТОТ мають надати підтвердження про відсутність виплат від Росії. Час подачі продовжено до 1 квітня 2026, повідомляється у постанові Кабміну від 3 лютого 2026 року №126.

Читайте також Ви можете про це навіть не знати: чи різний пенсійний вік для жінок та чоловіків

Зверніть увагу! Це підтвердження мають надавати, як пенсіонери, що перебувають на ТОТ, так і ті, що виїхали з цих населених пунктів.

3 лютого 2026 року Уряд прийняв рішення № 126, яким внесені зміни до попереднього документа. Тож тепер пенсіонери, які пройшли відеоідентифікацію, мають термін до 1 квітня поточного року, щоб повідомити про неотримання коштів від держави-агресорки,

– вказує ПФУ.

Способи, аби підтвердити неотримання грошей від Росії є різні, повідомляє Пенсійний фонд. Це можна зробити онлайн та офлайн, зокрема:

звернувшись особисто у сервісний центр ПФУ;

за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Як підтвердити неотримання коштів від Росії через ПФУ:

авторизуйтесь у вебпорталі ПФУ;

оберіть розділ "Дистанційне інформування";

поставте відповідну позначку і фахівець ПФУ отримає сповіщення про зміни.

Що важливо знати про ідентифікацію?