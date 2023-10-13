Новая гарантированная социальная помощь: что о ней известно и когда она появится

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, в 2024 году может появиться новая социальная помощь. Она будет зависеть от базового дохода семьи.

Как будет считаться новая социальная помощь

Как рассказала министерша социальной политики, помощь по бедности планируют переформировать. Следовательно, ее не будут привязывать к нынешнему прожиточному минимуму, а к определенному базовому доходу семьи, который Минсоцполитики будет гарантировать на каждого члена семьи.

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Как будет выглядеть система начисления:

Для первого члена семьи базовая величина составляет 100% прожиточного минимума, ведь если человек проживает сам, то он должен тратить средства на все базовые нужды.

Если есть семья из 3 человек, а это мама, ребенок и отец, то первый член будет иметь 100%, второй, а это ребенок тоже 100%, третий – 70%. Если есть еще лицо с инвалидностью или пенсионным возрастом, то тоже 100%.

На человека будут считать в зависимости от категории или 100%, или 70%.

Впоследствии все суммы будут суммировать вместе, а дальше будут смотреть базовый доход на каждого.

Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью,

– объяснила Жолнович.

Когда могут ввести гарантированную базовую социальную помощь

Она может заработать уже в 2024 году, но если проект пройдет в парламенте.

Ожидается, что при поддержке такую новую социальную помощь могут ввести уже в июле следующего года.

По состоянию на сегодняшний день проект пока прорабатывают в центральных органах исполнительной власти.

что Минсоцполитики планирует еще нововведение, а именно персональную социальную карточку.

Такие карточки уже запущены в 4 областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской. Впрочем, они только тестируются.

Как объясняют, электронный кейс-менеджмент (персональные социальные карты украинцев) будет оптимизировать работу соцработника. Также эти карты будут обеспечивать системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам или семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Принцип действия системы: