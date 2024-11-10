Пенсию можно увеличить в полтора раза: кто и как может это сделать
В Украине действуют стимулы для более позднего выхода на пенсию. За каждый год работы после установленного пенсионного возраста выплата возрастает на 6%, а за шесть лет – на 54%.
Кто может увеличить пенсию
В соответствии с пенсионным законодательством, каждый имеет право самостоятельно выбирать время выхода на пенсию по возрасту, учитывая свои обстоятельства и желание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Читайте также НБУ ожидает нового роста налогов: как это повлияет на цены
Люди, которые достигли пенсионного возраста, но решают продолжить работать, смогут получить большую выплату с учетом своего страхового стажа на момент подачи заявления.
Как растет пенсия
При назначении пенсии с отсрочкой ее основной размер возрастает:
- на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, если пенсия отложена на срок до 60 месяцев после достижения пенсионного возраста;
- на 0,75% за каждый полный месяц стажа, если пенсия отложена на срок более 60 месяцев.
Итак, если человек откладывает выход на пенсию на период до пяти лет, за каждый год он получит 6% дополнительно к основному размеру пенсии. Например, за два года отсрочки пенсия вырастет на 12%.
Заметьте! Если же отложить пенсию на шесть лет, размер выплаты вырастет уже на 54%, ведь каждый месяц такой отсрочки добавляет 0,75%.