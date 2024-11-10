Хто може збільшити пенсію

Відповідно до пенсійного законодавства, кожен має право самостійно обирати час виходу на пенсію за віком, враховуючи свої обставини та бажання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Люди, які досягли пенсійного віку, але вирішують продовжити працювати, зможуть отримати більшу виплату з урахуванням свого страхового стажу на момент подання заяви.

Як зростає пенсія

При призначенні пенсії з відстрочкою її основний розмір зростає:

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, якщо пенсія відкладена на термін до 60 місяців після досягнення пенсійного віку;

на 0,75% за кожен повний місяць стажу, якщо пенсія відкладена на термін понад 60 місяців.

Отже, якщо людина відкладає вихід на пенсію на період до п'яти років, за кожен рік вона отримає 6% додатково до основного розміру пенсії. Наприклад, за два роки відстрочки пенсія зросте на 12%.

Зауважте! Якщо ж відкласти пенсію на шість років, розмір виплати зросте вже на 54%, адже кожен місяць такого відтермінування додає 0,75%.