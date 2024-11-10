Кто может увеличить пенсию

В соответствии с пенсионным законодательством, каждый имеет право самостоятельно выбирать время выхода на пенсию по возрасту, учитывая свои обстоятельства и желание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Люди, которые достигли пенсионного возраста, но решают продолжить работать, смогут получить большую выплату с учетом своего страхового стажа на момент подачи заявления.

Как растет пенсия

При назначении пенсии с отсрочкой ее основной размер возрастает:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, если пенсия отложена на срок до 60 месяцев после достижения пенсионного возраста;

на 0,75% за каждый полный месяц стажа, если пенсия отложена на срок более 60 месяцев.

Итак, если человек откладывает выход на пенсию на период до пяти лет, за каждый год он получит 6% дополнительно к основному размеру пенсии. Например, за два года отсрочки пенсия вырастет на 12%.

Заметьте! Если же отложить пенсию на шесть лет, размер выплаты вырастет уже на 54%, ведь каждый месяц такой отсрочки добавляет 0,75%.