Будут вынуждены покинуть Данию: кого из украинских беженцев это касается

Дания продлила разрешения на проживание беженцам из Украины. Однако, часть украинцев не смогла получить продление разрешений по ряду причин.

Продление разрешений на проживание

Иммиграционная служба Дании проверила все разрешения на проживание срок действия которых заканчивался 17 марта 2024 года. Если условия были выполнены, разрешения на проживание продлили до 17 марта 2025 года.

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Отмечается, что небольшому количеству беженцев не продлили разрешение на пребывание. Дело в том, что Иммиграционная служба не смогла с ними связаться. В таких случаях срок действия разрешений закончился 17 марта 2024 года.

Где можно найти информацию о разрешении на проживание Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти Информацию о разрешении на проживание беженцы могут найти на сайте ведомства или по телефону: +45 35 36 66 00.

Какую работу в Дании предлагают украинцам

В таком случае украинским беженцам надо подать новое заявление на получение вида на жительство в соответствии со специальным законом.

В Дании сейчас актуальна проблема нехватки рабочих рук. Чтобы заполнить необходимые вакансии, нанимают иностранцев. Это касается и граждан Украины.

Правительство страны опубликовало специальный список вакансий, на которые готовы нанимать работников из-за рубежа. Украинцы с высшим образованием в Дании могут устроиться:

менеджерами в области продуктов и услуг;

инженерами;

химиками;

преподавателями;

аудиторами;

экономистами;

IT-специалистами.

Для людей со средним специальным образованием доступны такие вакансии:

лаборант;

технический дизайнер;

логист;

повар;

бухгалтер;

парикмахер;

садовник;

сантехник.

Специальные условия для украинцев в Дании закончатся 17 марта 2025 года. После этого их правовой статус и правила пребывания приравняют к другим беженцам в Дании. Украинцы должны будут вернуться в свою страну, если не получат вид на жительство.