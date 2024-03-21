Продовження дозволів на проживання

Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року.

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Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування. Річ у тім, що Імміграційна служба не змогла із ними зв’язатися. У таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року.

Важливо! У такому випадку українським біженцям треба подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону.

Де можна знайти інформацію про дозвіл на проживання Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном: +45 35 36 66 00.

Яку роботу в Данії пропонують українцям

У Данії зараз актуальна проблема нестачі робочих рук. Щоб заповнити необхідні вакансії, наймають іноземців. Це стосується і громадян України.

Уряд країни опублікував спеціальний список вакансій, на які готові наймати працівників з-за кордону. Українці із вищою освітою в Данії можуть влаштуватися:

менеджерами в галузі продуктів та послуг;

інженерами;

хіміками;

викладачами;

аудиторами;

економістами;

IT-фахівцями.

Для людей із середньою спеціальною освітою доступні такі вакансії:

лаборант;

технічний дизайнер;

логіст;

кухар;

бухгалтер;

перукар;

садівник;

сантехнік.

Зауважте! Спеціальні умови для українців у Данії закінчаться 17 березня 2025 року. Після цього їхній правовий статус і правила перебування прирівняють до інших біженців у Данії. Українці повинні будуть повернутися до своєї країни, якщо не отримають дозвіл на проживання.