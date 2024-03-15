Хто продовжить отримувати виплати

Автоматично продовжили виплати для ВПО найбільш вразливим категоріям громадян. Вони отримуватимуть допомогу ще 6 місяців.

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До таких переселенців належать:

пенсіонери, що мають виплати до 9 444 гривень;

діти до 18 років з тяжкою хворобою чи інвалідністю;

громадяни з інвалідністю I та II групи;

опікуни та прийомні батьки (їхні діти і надалі виховуються у родині);

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, молодші 23 років.

Хто ще зможе отримувати кошти

Деякі громадяни зможуть отримувати виплати і надалі, якщо звернуться у органи соціального захисту із відповідною заявою. Станом на 14 березня, українці подали близько 91,4 тисячі заявок, опрацьовано з них майже 66%.

Допомога на проживання для ВПО на додаткові 6 місяців здійснюється, якщо середній дохід на одну особу в такій родині складає менше ніж 9 444 гривні,

– пояснюють у Мінсоцполітики

Заяву можна подати до кінця квітня. Перші "повернені" виплати переселенцям почнуть надходити 21 і 28 березня.