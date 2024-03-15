Кто продолжит получать выплаты

Автоматически продлили выплаты для ВПЛ наиболее уязвимым категориям граждан. Они будут получать помощь еще 6 месяцев.

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К таким переселенцам относятся:

пенсионеры, имеющие выплаты до 9 444 гривен;

дети до 18 лет с тяжелой болезнью или инвалидностью;

граждане с инвалидностью I и II группы;

опекуны и приемные родители (их дети и и дальше воспитываются в семье);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет.

Кто еще сможет получать средства

Некоторые граждане смогут получать выплаты и в дальнейшем, если обратятся в органы социальной защиты с соответствующим заявлением. По состоянию на 14 марта, украинцы подали около 91,4 тысячи заявок, обработано из них почти 66%.

Помощь на проживание для ВПЛ на дополнительные 6 месяцев осуществляется, если средний доход на одного человека в такой семье составляет менее 9 444 гривны,

– объясняют в Минсоцполитики

Заявление можно подать до конца апреля. Первые "возвращенные" выплаты переселенцам начнут поступать 21 и 28 марта.