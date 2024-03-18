Реформы на 50 миллиардов евро: Украина приняла с ЕС план по Ukraine Facility

Кабмин совместно с ЕС приняли план для программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Он предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи.

О чем Украина договорилась с ЕС

В плане предусмотрены структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальных реформ в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция.

Он отметил, что план был разработан совместно с партнерами из Европы. Это должно приблизить Украину к вступлению в ЕС.

В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 миллиардов евро в этом году,

– сказал он.

Еще 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility. В ее рамках Украина должна получить 50 миллиардов евро в форме долгосрочных кредитов до 2027 года.